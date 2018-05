Grandes firmas de la arquitectura y la ingeniería copan los premios del concurso de ideas de la Diputación para el puente peatonal entre Tomiño y Cerveira

Álvaro Siza y Jorge Amorín Nunes, Francisco Javier Zubia y Paula Teles, y Ginés Garrido y Alejandro Bernabeu consiguieron las tres mejores puntuaciones entre las 24 propuestas aceptadas

Grandes firmas de la arquitectura y la ingeniería tan conocidas como Álvaro Siza, Javier Zubía y Paula Teles o Ginés Garrido copan los tres premios del concurso de ideas organizado por la Diputación de Pontevedra para elegir el diseño del nuevo puente peatonal sobre el río Miño entre Tomiño y Vila Nova de Cerveira. Según explicó el diputado de Cooperación Transfronteriza Uxío Benítez, el jurado, prácticamente por unanimidad, escogió las propuestas definidas como de "alta categoría", "excelente nivel", e incluso como esculturas sobre el río".

Benítez manifestó su entusiasmo por el resultado y resaltó que cualquiera de las tres propuestas ganadoras, que recibirán un premio de 10.890 euros, servirá para "poner el río Miño en el mapa internacional" por su atractivo. El nacionalista explicó que el procedimiento para la selección del proyecto final sigue ahora con la invitación a los autores ganadores para la redacción del anteproyecto del puente. El contrato para redactar este anteproyecto se adjudicará al ganador definitivo por un importe de 54.450,00 euros, y se espera poder haberlo resuelto en lo que queda de 2018.

"Es un hito histórico e inédito que se hubiera convocado un concurso de ideas internacional por parte de la Diputación de Pontevedra con técnicas y técnicos gallegos y portugueses en el jurado. Agradezco la colaboración y entusiasmo que se puso en el proyecto", explicó el nacionalista.

La presidenta de la Diputación Carmela Silva, que aprovechó para saludar al jurado en la reunión de hoy, también se mostró "encantada" con el resultado de la selección. Se manifestó admiradora del arquitecto Álvaro Siza y agradeció el trabajo hecho por el comité seleccionador, ya que dijo, "escogieron propuestas que manifiestan interés en que la ciudadanía disfrute del espacio público".

Hay que recordar que el puente peatonal sobre el Miño pretende ser una herramienta para crear el primer parque transfronterizo de la península ibérica entre el Espacio Fortaleza de Tomiño y el Parque del Castelinho en Vila Nova de Cerveira. Se pretende fomentar la movilidad peatonal y ciclable para aumentar el turismo en la zona aprovechando las sendas existentes en ambas riberas potenciando los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales del lugar. Hay que recordar que la zona en la que se pretende levantar el viaducto es el lugar del río más estrecho de todo O Baixo Miño, con apenas 180 metros entre ambas márgenes.

Por su parte, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González Álvarez destacó que los tres proyectos seleccionados "me parecen maravillosos". Destacó que son "prácticamente piezas escultóricas sobre el Miño y ponen a Tomiño y a Cerveira en el mapa". "Ahora hay que comenzar a caminar este largo recorrido que nos queda de tramitación administrativa, ya que lo de hoy sólo es el inicio, nada más", destacó la nacionalista.

Por su parte, el presidente de la Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, agradeció a la Diputación su agilidad y organización a la hora de poner en marcha el concurso de ideas para el puente. En cuanto a los diseños destacó que de las 26 propuestas presentadas inicialmente, diez o doce encajarían perfectamente en el espacio del río Miño, "especialmente las escogidas por el jurado, ya que por las reuniones del jurado veíamos que siempre fueron respondiendo a nuestras expectativas". "Nosotros queremos que este puente transfronterizo consolide definitivamente la región del Miño y la unión lusogalaica", finalizó.

Características de los tres puentes

La propuesta titulada ‘Raia', perteneciente a las sociedades Álvaro Siza (del arquitecto homónimo) y la GOP (representada por Jorge Amorín Nunes) fue la que consiguió mayor puntuación del jurado, con 90 puntos. Se trata de un puente tipo arco con una forma de ‘S' en planta de 300 metros de longitud. Su estructura en horizontal se distingue por ser metálica, tener un ancho útil de cuatro metros, pavimento sintético de poliuretano y una baranda metaliza. En cuanto a la estructura vertical, tiene un gálibo de 9,20 metros y dos apoyos en la ribera del río en forma de pilas metálicas en V y en arco. El encuentro con los espacios colindantes se produce al este del Espacio Fortaleza de Tomiño, en la zona próxima a las viviendas, y al sur del islote del Parque do Castelinho en Vila Nova de Cerveira, sin afección ni a la playa ni al propio islote. El presupuesto constructivo previsto es de 3,38 millones de euros.

El diseño que quedó en segundo lugar fue el titulado ‘Caminho do rio´, de la Sociedad Proyectos y Obras de Estructuras e Instalaciones, representada por el vigués Francisco Javier Zubía, y la sociedad Movilidade e Planeamento do Territorio, representado por la ingeniera Paula Teles. Proponen una planta de directriz quebrada de 323 metros de longitud con un tablero metálico antideslizante de entre cuatro y seis metros de ancho, con un vano central de 123 metros (con gálibo de 9,50 m) y dos vanos laterales de entre 90 y 110 metros, que se apoya en dos pilares de hormigón armado en el lecho del río. El encuentro de la plataforma con las riberas se produce en la zona sur de la Fortaleza –a un lado del auditorio– y al sur del Parque do Castelinho, no teniendo tampoco afección a la playa de Tomiño ni al islote en Vila Nova, cuestión ambas que fueron fundamentales para el jurado. El coste estimado de la construcción del viaducto, de llegar a escogerse definitivamente la propuesta es de 3,35 millones de euros.

El último proyecto que pasó la línea de corte del jurado fue el titulado ‘Una línea sobre el Miño', de las sociedades Burgos y Garrido, representada por Ginés Garrido Colmenero y Bernabeu Ingenieros, representado por Alejandro Bernabeu Larena, que proponen un puente colgante de directriz recta y 330 metros de longitud y 9,20 metros de gálibo. La estructura horizontal propuesta está compuesta por una plataforma de cuatro metros de ancho con un pavimento de madera y de hormigón y adoquín portugués en los extremos, completada con una baranda de malla metálica con pasamanos de acero. La estructura vertical está compuesta por dos apoyos de acero en la ribera, que enlazan al sur del Espacio Fortaleza, también en la zona del auditorio, y al sur del Parque do Castelinho. Igualmente no tendrá afección ni a la playa ni al islote y tendría un valor constructivo de 3,38 millones de euros.

Quedaron en reserva, por posibles percances con las propuestas ganadoras, los diseños titulado ‘Lazos', ‘Euroconverxencia natural', ‘Fado' y ‘Venustas'.

La redacción del diseño del nuevo puente peatonal y ciclista sobre el Miño está encuadrada en una de las actividades del proyecto VISIT_RIO_MINHO presentado a la primera convocatoria del Programa Operativo España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Interreg V-A en una candidatura conjunta de la Diputación de Pontevedra con la CIM Alto Minho, los ayuntamientos del norte de Portugal, la Fundación CEER, el Centro Tecnológico del Mar y la Universidad de Vigo. Este proyecto obtuvo un cofinanciamento del 75 % de fondos FEDER en el marco de la referida convocatoria del POCTEP 2014-2020 Interreg V A, con un presupuesto total aprobado de dos millones de euros, con una aportación de la Unión Europea que asciende a 1.500.000 euros.